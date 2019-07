Hannover

42,6 Grad. Heißer war es noch nie in Deutschland. Im niedersächsischen Lingen wurde gestern der neue Rekord aufgestellt – erstmals seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in Deutschland ist die 42-Grad-Marke durchbrochen worden. Doch stimmt das überhaupt? Wie korrekt war die Messung?

Der Meteorologe Jörg Kachelmann hat öffentlich erste Zweifel angemeldet. Bei Twitter schrieb er: „Man sieht hier schön, wie die lokalen Gegebenheiten in Lingen den Rekord möglich gemacht haben, der Fehler durch die ventilationshemmende Umgebung ist rund drei Grad, wie man an den umgebenden Stationen sieht“.

Messstationen im Umkreis mit niedrigeren Werten

Soll also heißen: Die Datenerhebung ist verfälscht – weil die Luft an der Messstation quasi steht. Dazu setzte Kachelmann einen Link zu einer Deutschland-Karte mit den Werten aller Messstationen. Schaut man sich die Region um Lingen an, fällt tatsächlich auf: Rundherum sind die Werte niedriger, sie liegen zwischen 39 und 40 Grad.

Um seine These von der falschen Messung zu untermauern, verwies Kachelmann noch auf einen Text aus der Neuen Osnabrücker Zeitung aus dem Jahr 2014. Darin heißt es, dass der Deutsche Wetterdienst (DWD) plane, die Lingener Messstation ins benachbarte Baccum zu verlegen. Der Grund dafür: die schlechten Messbedingungen, die zu verfälschten Ergebnissen führen.

Mit Dominik Jung meldet auch ein anderer bekannter Meteorologe Zweifel an dem Rekord aus Lingen an: Die Messung sei „etwas fragwürdig, denn diese Station steht mehr als ungünstig“, sagt Jung. „Der Standort entspricht im Grunde eigentlich nicht mehr den meteorologischen Vorgaben. Sie steht direkt neben einer Straße, einem Fußballplatz und einem Freibad und ist mit hohem Bewuchs umgeben.“

DWD bestätigt Verlegung der Wetterstation

Inzwischen hat der Deutsche Wetterdienst aber bestätigt, dass die Messung in Lingen korrekt ist. „Die Überprüfung ist abgeschlossen: Der DWD bestätigt den neuen Temperaturrekord von 42,6°C, gemessen am 25. Juli 2019 an der DWD-Wetterstation Lingen/ Ems“, schrieb der DWD bei Twitter.

Die Lingener Messstation soll aber trotzdem verlegt werden. „Die Baumaßnahme wird noch in diesem Jahr in Angriff genommen“, sagte eine Sprecherin dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Zu den Gründen machte sie keine Angabe.

15 Stationen brachen den alten Hitzerekord

Der gestrige Donnerstag ist aber auch so ein Rekordtag: Der Wetterdienst meldete, dass die Temperaturen an insgesamt 25 Messstationen bei 40 Grad und mehr lagen, an 15 Stationen wurden Werte gemessen, die über dem bisherigen Spitzenwert aus Kitzingen in Bayern (2015: 40,3 Grad) lagen.

