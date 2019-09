Der Leiter des renommierten Massachusetts Institute of Technology ( MIT), Joichi Ito, hat nach Kritik an Verbindungen zu dem US-Multimillionär Jeffrey Epstein seinen Posten aufgegeben. „Nachdem ich über die Angelegenheit in den vergangenen Tagen viel nachgedacht habe, glaube ich, dass es das Beste ist, wenn ich zurücktrete“, schrieb der 53-jährige Ito nach einem Bericht der „ New York Times“ an die Leitung der Elitehochschule. Auch seine Professur an der Universität Cambridge hat Ito dem Bericht zufolge niedergelegt.

Einem Monat nach dem Tod des Multimillionärs war bekannt geworden, dass das Media Lab weit mehr finanzielle Unterstützung von ihm erhielt, als bisher bekannt. Berichten zufolge wurde versucht, die Verbindungen zu dem Finanzier zu verschleiern. Epstein hatte am 11. August in einer Gefängniszelle in Manhattan Suizid begangen, während er auf den Beginn seines Prozesses wartete. Die Staatsanwaltschaft in New York hatte ihm vorgeworfen, Dutzende Minderjährige missbraucht zu haben.

jra/RND