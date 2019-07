Würzburg

Auf dem Würzburger Kiliani-Volksfest haben vier Fahrgäste mehr als eine Stunde in einer Überkopfschaukel festgesessen, da sich die Sicherheitsbügel nach der Fahrt nicht öffnen ließen. Drei Personen klagten über Beschwerden und wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, wie das Bayerische Rote Kreuz am Donnerstag mitteilte. Schwere Verletzungen sind laut Polizei nicht bekannt. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben, ob ein Delikt vorliegt.

Der Vorfall ereignete sich am späten Mittwochabend. Das Fahrgeschäft „Flip Fly“ konnte am folgenden Nachmittag wieder in Betrieb gehen. Einer Prüfung von Ordnungsamt und Bauaufsicht zufolge befinde sie sich in einem technisch einwandfreien Zustand und sei auf dem neuesten Stand der Sicherheitstechnik, teilte die Stadt mit. Das Looping-Karussell, das bis in 24 Meter Höhe fährt, ist auch regelmäßig auf dem Münchner Oktoberfest zu Gast.

Von RND/dpa