Magdeburg

Gar nicht wie ein Engel: Das ehemalige „ No Angels“-Mitglied Sandy Mölling steht zurzeit für das Open-Air-Musical „ Chicago“ in Magdeburg auf der Bühne. Die Schlagzeilen beherrscht die 38-Jährige dabei allerdings weniger wegen ihrer Gesangs- und Schauspielkünste – vielmehr sorgt eine Sex-Szene für reichlich Aufmerksamkeit.

Der Magdeburger Dom ist seit 14. Juni Kulisse für das Open-Air-Musical „ Chicago“, und in die Hauptrolle der Roxie Hart, die unter Mordverdacht ins Gefängnis von Chicago gebracht wird, schlüpft die Sängerin Sandy Mölling. Die Handlung: Roxie Hart soll ihren Liebhaber erschossen haben und trifft auf eine ebenfalls Mordverdächtige, die sich von einem gewieften Anwalt vertreten lässt. Der macht seine Mandantinnen zu Stars.

Musical „ Chicago “: Ex-„No Angel“ Sandy Mölling spärlich bekleidet auf der Bühne

Passend zur aktuellen Hitzewelle geht es auch auf der Bühne teils heiß her: In einigen Szenen ist Sandy Mölling spärlich bekleidet in Unterwäsche zu sehen. Ein Kollege muss für die Bett-Szenen sogar komplett die Hosen runter lassen und präsentiert seinen nackten Hintern. „Wir haben dennoch darauf geachtet, dass auch jüngere Besucher das Open-Air-Spektakel erleben können“, ließ das Theater Magdeburg laut „Bild“-Zeitung mitteilen.

Fans von Sandy Mölling haben noch bis zum 7. Juli die Chance, das Stück „ Chicago“ in Magdeburg zu sehen.

Von RND/seb