Düsseldorf

Nach dem Ausscheiden bei „Let’s Dance“ am Freitagabend gab’s für Evelyn Burdecki die nächste böse Überraschung: Unbekannte sind in ihr Auto eingebrochen, haben unter anderem eine Designer-Handtasche von Chanel im Wert von 5000 Euro gestohlen, berichtet RTL.

Evelyn Burdecki war am Samstagnachmittag mit einer Freundin in Düsseldorf am Rheinufer, währenddessen ereignete sich der Diebstahl aus ihrem Auto, einem Mercedes SLK: „Unsere kompletten Taschen sind weg, mein Korb ist weg, meine Kreditkarten sind weg, mein Portemonnaie ist weg“, sagte der Reality-TV-Star (30) in einem RTL-Video. Besonders schmerzhaft: Neben der teuren Chanel-Tasche verschwand auch Bargeld: „Die Nora tut mir am meisten leid, weil sie ihr ganzes Geld da drinnen hatte. Sie hat hart dafür gearbeitet“, so Burdecki über ihre Freundin.

Evelyn Burdecki über „Let’s Dance“-Aus: „Der Schock sitzt immer noch tief“

Unklar ist, wie die Täter ins Fahrzeug gelangten: „Das Auto war abgeschlossen, mit einem Schlüssel, wo man draufklicken kann. Ich weiß nicht wie die reingekommen sind, da waren keine Spuren“, so die 30-Jährige. Der Gesamtschaden liege bei 7000 Euro.

Auch zum Aus bei „Let’s Dance“ äußert sich Burdecki noch einmal: „Der Schock sitzt immer noch tief, ich bin natürlich noch traurig“ – der Diebstahl ihrer Handtasche dürfte die Schmerzen nicht lindern.

