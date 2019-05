Helsinki

Da ist die Freude sicherlich groß: Der mit 90 Millionen Euro maximal gefüllte Eurojackpot geht jeweils zur Hälfte nach Nordrhein-Westfalen und nach Polen. Mit den Gewinnzahlen 5-7-15-19-29 und den beiden Zusatzzahlen 3 und 8 lagen gleich zwei Spieler - oder Tippgemeinschaften - nach sieben Wochen ohne Hauptgewinn dieses Mal richtig, wie Westlotto am Freitagabend nach der Ziehung in Helsinki mitteilte. Seit Start der europäischen Lotterie im Jahr 2012 ist die Maximal-Summe sieben Mal erreicht und ausgeschüttet worden.

Der letzte Jackpot ging nach Schweden

Weil in Deutschland besonders viele Tipper beim Eurojackpot ihr Glück versuchten, gebe es hier auch besonders häufig Millionengewinner, so Westlotto. So räumte 2016 ein Spieler aus Baden-Württemberg erstmals 90 Millionen ab - damals der höchste Gewinn in der deutschen Lottogeschichte.

Zuletzt wurde der Jackpot mit 53,4 Millionen Euro am 15. März in Schweden getroffen. Am 8. Februar gingen zudem rund 63,2 Millionen Euro nach Rheinland-Pfalz.

Die Chancen liegen bei 1 zu 95 Millionen

Die Chance auf den Eurojackpot liegt bei 1 zu 95 Millionen. Deutlich geringer sind die Chancen beim klassischen Lotto am Mittwoch und Samstag („6 aus 49“). Hier steht die Aussicht auf den Jackpot bei nur 1 zu 140 Millionen.

Von RND/dpa