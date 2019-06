Seelow

An diesen Einsatz werden sich die Polizisten sicher noch lange erinnern: Bei einer Streifenfahrt im Brandenburger Landkreis Märkisch-Oderland fiel den Beamten ein Motorroller-Fahrer ins Auge. Nicht etwa, weil er zu schnell unterwegs war – nein, der Mann fuhr splitterfasernackt. Sein Kommentar: „Et is halt warm, wa?“

Folgen wird die Fahrt im Adamskostüm für den Mann wahrscheinlich nicht haben, schließlich hatte er sich an die einzige Kleidungsvorschrift für Motorradfahrer gehalten und einen Helm aufgesetzt. Auch ausweisen konnte er sich. So lange also niemand den Mann anzeigt – und das hatte am Mittwochmorgen noch niemand getan – kommt er ohne Geldstrafe davon. Nur eine Hose musste er sich anziehen. Auch die hatte er, genauso wie seine Papiere, im Motorradkoffer dabei.

Im Video: Klimaanlage selber bauen

Empfehlen kann die Polizei derart leicht bekleidete Ausfahrten natürlich nicht. Im Falle eines Sturzes kann die fehlende Schutzkleidung zu schweren Verletzungen führen. Immerhin, und das erwähnte eine Polizeisprecherin lobend, hatte er sich für festes Schuhwerk entschieden. Eine gute Wahl.

Von RND/pb