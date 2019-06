Paris

Tumultartige Szenen in einem Lidl-Markt in Frankreich: Im Internet kursiert ein Clip, der zeigt, wie sich Kunden des Discounters auf die Ware stürzen. Es wird gedrängelt und geschubst. Und das alles für eine Küchenmaschine.

Nein, der Discounter hat kein neues iPhone zum Kampfpreis angeboten oder ein TV-Gerät der neuesten Generation verscherbelt, was den Ansturm erklären würde. Es war bloß eine Küchenmaschine. Zwar mit Internetanschluss, aber trotzdem: ein Standard-Gerät.

Was hat die Franzosen also in einen solchen Kaufrausch versetzt? Die Erklärung ist banal: Es war der Preis. Die Küchenmaschine kostete 359€ – deutlich weniger als entsprechende Konkurrenzprodukte, für die fast 1000 Euro fällig werden. Wie der französische Sender BFMTV berichtet, habe das Unternehmen so an einem Tag 60 bis 70 Prozent des Vorrates an Küchenmaschinen verkauft.

Die Twitter-Nutzerin übrigens, die den Ansturm auf die Geräte mit ihrem Smartphone festgehalten und im Netz veröffentlicht hat, wählte für ihren Post eine vielsagende Überschrift: „C’est la guerre“ – Es herrscht Krieg.

Von RND