Mehr als sieben Jahrzehnte teilten Frances und Herbert Delaigle ihr Leben: Jetzt starb das Ehepaar aus dem US-Bundesstaat Georgia nur wenige Stunden nacheinander.

Die Liebesgeschichte der beiden begann als Teenager: Im Alter von 16 und 22 Jahren traf sie sich zum ersten Mal in einem Café. Aus der zufälligen Begegnung wurde die Liebe ihres Lebens. „ Frances arbeitete in einem kleinen Café namens White Way Café, das wir in Waynesboro hatten“, sagte Herbert Delaigle 2018 in einem Interview mit „News 12“. „Ich sah sie immer wieder rein und raus, rein und raus gehen und hatte meine Augen auf sie gerichtet. Und dann wurde ich nervös und fragte sie, ob sie irgendwann mit mir ausgehen würde.“

Pfarrer wollte das junge Paar nicht trauen

Beinahe wäre ihre Ehe, die 71 Jahre hielt, geplatzt: Der Pfarrer wollte das Paar nicht trauen, weil sich Herbert Delaigle um eine Stunde verspätete. Doch der Pfarrer ließ sich laut einem Bericht von „News 12“ umstimmen und gab ihnen Gottes Segen.

Herbert Delaigle verstarb am vergangenen Freitagmorgen um 2.20 Uhr. Dann, 12 Stunden später, hörte auch seine Frau Frances Delaigle auf zu atmen.

„Es ist erstaunlich, dass sie 71 Jahre zusammen waren und jetzt zusammen im Himmel sind“, sagte die Familie Delaigle laut „News 12“ in einem Statement. „Was für eine unglaubliche Liebesgeschichte das ist.“

