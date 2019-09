Montoursville

Sie konnten ihr vermeintliches Glück wohl kaum fassen: Ein Ehepaar aus dem US-Staat Pennsylvania hatte plötzlich 120.000 Dollar auf seinem Konto, offenbar wegen eines Fehlers einer Bank. Doch anstatt den offensichtlichen Irrtum zu melden, gaben beide das Geld kurzerhand fast komplett aus, berichtet der Sender CNN.

Am 31. Mai passierte der Bank der folgenschwere Fehler, als ein Kunde aus Georgia 120.000 Dollar einzahlte. Der Bankmitarbeiter gab eine falsche Kontonummer ein und buchte so das Geld so auf das Konto des Ehepaares. Anstatt die Bank über die Fehlbuchung zu informieren, gaben die Eheleute das Geld mit beiden Händen aus: Sie kauften ein SUV, ein Wohnmobil, zwei normale Autos, einen Sattelzug und allerlei mehr, wie sie vor Gericht zugaben. Nur 13.000 Dollar waren am Ende noch übrig.

Paar war für die Bank nicht mehr erreichbar

Als die Bank das Paar am 21. Juni anrief, sagten sie, dass sie das Geld nicht mehr hätten - sie hätten Rechnungen bezahlt, weitere Teile seien für Autoreparaturen verwendet worden und 15.000 Dollar habe das Paar bedürftigen Freunden gegeben. Das Paar schlug der Bank allerdings vor, eine Vereinbarung zur Zurückzahlung des Geldes vorzubereiten. Doch nach diesem Telefongespräch sei das Paar für die Bank nicht mehr erreichbar gewesen, berichtet CNN.

Bei einer Gerichtsanhörung räumte das Paar ein, dass ihnen bewusst gewesen sei, dass ihnen das Geld nicht gehörte. "Alles was ich sagen möchte ist, dass wir eine schlechte rechtliche Beratung hatten und dass das keine gute Idee gewesen ist", sagte der beschuldigte Ehemann zu CNN.

Das Paar kam zunächst gegen eine Kaution von 25.000 Dollar wieder frei.

