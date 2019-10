Chemnitz

Ein 79-Jähriger hat am Sonntag beim Ausparken aus einer Garage in Chemnitz seine Ehefrau mit dem Auto erfasst und tödlich verletzt. Die 78-Jährige starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte.

Der Polizei zufolge fuhr er mit dem Auto durch ein halb geöffnetes Garagentor und erfasste seine dort stehende Frau. Wie es genau zu dem Unglück kam, ist noch unklar.

RND/dpa