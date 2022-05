Dresden

Ein Mann hat in Dresden die Polizei wegen Lärmbelästigung verständigt - und wurde anschließend selbst abgeführt. Der 37-Jährige hatte am Samstagmorgen die Einsatzkräfte verständigt, weil er sich durch Lärm aus einer Nachbarwohnung gestört fühlte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Beamten hörten zwar keine lauten Geräusche, nahmen aus der Wohnung des Mannes aber deutlichen Cannabisgeruch wahr.

Sie fanden zunächst geringere Mengen des Betäubungsmittels. Bei einer Wohnungsdurchsuchung stellten sie eine Indoor-Plantage, ein Butterfly-Messer, größere Mengen getrockneter Cannabisblüten und eine fünfstellige Geldsumme fest. Der 37-Jährige und sein gleichaltriger Mitbewohner wurden vorläufig festgenommen. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen des unerlaubten Anbaus von Betäubungsmitteln.

RND/dpa