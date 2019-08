Furth im Wald

Ein zwei Jahre alter Junge ist in der Oberpfalz von einer Theaterkanone schwer verletzt worden und musste in ein Krankenhaus geflogen werden. Mit seinen Eltern hatte der Zweijährige am Donnerstagmorgen ein Theaterstück für Kinder in Furth im Wald besucht. Während der Aufführung blieb die geplante Zündung der Kanone aus. Nachdem das Theaterstück beendet war, durften die Zuschauer das Gelände der Waldbühne besichtigen. Dabei kam der Junge mit seiner 36-jährigen Mutter an der Kanone vorbei und blickte in die Mündung, die aus bisher ungeklärten Gründen plötzlich zündete.

Polizei prüft Fehlverhalten der Verantwortlichen

Der Junge erlitt schwere Brandverletzungen an Kopf sowie Oberkörper und wurde in ein Krankenhaus geflogen. Die Mutter erlitt leichte Verletzungen, der Vater einen Schock. Die Kriminalpolizei Regensburg geht von einem Unfall aus. Sie prüfe aber ein mögliches Fehlverhalten von Verantwortlichen, hieß es.

Von RND/dpa