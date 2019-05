London

Ganz in der Nähe der Queen und ihrer Entourage im Buckingham Palace zu arbeiten, mag für viele ein Traumjob sein. Der Traum könnte für denjenigen in Erfüllung gehen, der unter anderem Erfahrungen in der Fotografie und eine Ausbildung in der Verwaltung von Webseiten hat. Das britische Königshaus sucht derzeit einen Digital Communications Officer, also einen Experten oder eben auch Expertin für Öffentlichkeitsarbeit im Internet. Der oder die neue Mitarbeiterin soll laut der „LinkedIn“-Stellenanzeige „neue Wege finden, um die Präsenz der Königin in der Öffentlichkeit und der Weltbühne zu festigen“.

Die Instagram-Seite hat 5,9 Millionen Abonnenten

Queen Elizabeth, mittlerweile 93 Jahre alt, unterhält schon seit längerer Zeit Accounts bei Twitter und Instagram. 5,9 Millionen Abonnenten zählt die Instagram-Seite „theroyalfamily“. Dort will sie ihr Engagement nun offenbar weiter professionalisieren. Dafür sucht der Buckingham Palace einen Social-Media-Manager, der sich um die verschiedenen Kanäle der Queen kümmern und sie mit Inhalt bestücken soll. Und was wird dafür geboten? Ein ganz besonderer Arbeitsplatz, eine Vollzeitstelle, 33 Tage Urlaub, kostenlose Mittagsessen und ein Jahresgehalt von 30.000 Pfund (umgerechnet etwas mehr als 31.000 Euro). Nicht gerade ein üppiges Salär von Experten aus der Branche.

Resonanz auf die Stellenanzeige ist gut

Das scheint nicht abzuschrecken: Die Resonanz auf die Stellenanzeige ist gar nicht so schlecht. Bis Freitag haben sich allein über „ LinkedIn“ mehr als 150 Interessierte beworben. Doch nur ein Schreibtisch im Palast ist frei.

Von RND