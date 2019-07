Las Vegas

Der neue Poker-Weltmeister kommt aus Deutschland: Der Münsteraner Hossein Ensan hat sich in Las Vegas das Preisgeld in Höhe von 10 Millionen Dollar (umgerechnet fast 9 Millionen Euro) gesichert. „Das ist das beste Gefühl meines Lebens. Unglaublich!“, jubelte Ensan nach Angaben der Veranstalter in der US-Spielermetropole.

Ensan ging mit dem Abstand größten Chips-Stapel an den Finaltisch. Dort setzte er sich gegen seine Kontrahenten durch und ist jetzt nach Pius Heinz, der 2011 die Poker-WM gewann, der zweite deutsche Poker Weltmeister in der Geschichte.

Hossein Ensan mit seinen 10 Millionen Dollar Preisgeld. Quelle: AP

Zuvor habe ihm das hohe Preisgeld Respekt eingeflößt. „Geld ist für alle sehr wichtig, aber so viel Geld ... ich weiß nicht“, sagte er laut „Welt“ am vergangenen Samstag. „Ich werde einfach ganz normal weiterspielen.“

