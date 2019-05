Berlin

1900 Gäste, darunter die Topstars der Filmbranche: Zum 69. Mal fand am Freitagabend in Berlin der Deutsche Filmpreis statt. Zum ersten Mal eröffnete Ullrich Matthes (59) als neuer Präsident der deutschen Filmakademie die Show, die zeitversetzt am selben Abend im ZDF ausgestrahlt wurde. Doch was passiert eigentlich abseits der Kameras – und wie ist überhaupt die legendäre Aftershow-Party im Palais am Funkturm? Ein kleiner Einblick.

Der Rote Teppich

Wie in jedem Jahr lag der Rote Teppich auch dieses Mal draußen auf dem Messegelände aus. Blöd nur, dass damit irgendwie niemand der Anwesenden gerechnet hatte: So bibberten nicht nur die Journalistinnen bei 10 Grad und ordentlich Wind in ihren Kleidern, sondern auch die Promis. Während Schauspielerin Jessica Schwarz es mit Humor nahm („Ich bin eh schon erkältet, daher ist es auch egal“), gab Kostja Ullmann im Anzug zu: „Ich wollte so auf harten Kerl machen, aber es ist wirklich kalt“. Komikerin Anke Engelke hingegen flitzte zwischendurch sogar schon in die Location, um sich aufzuwärmen und anschließend nochmal über den Teppich zu laufen.

Zur Galerie Am Freitag wird der Deutsche Filmpreis verliehen: Schon am Nachmittag laufen die prominenten Gäste über den roten Teppich.

Die Party-Schwänzer

Die Aftershow-Party des Deutschen Filmpreises beginnt im Verhältnis zu anderen Veranstaltungen sehr früh. Geplanter Start war eigentlich schon 20.30 Uhr, durch Verzögerungen bei der Aufzeichnung wurde es eine Stunde später. Trotz vieler glücklicher Sieger blieben nicht alle Promis lange auf der Party. Eine der ersten, die nach gerade einmal 20 Minuten Richtung Messe-Ausgang flitzte, war Schauspielerin Iris Berben. Die verquatschte sich dann zwar noch kurz an der Tür mit Lola-Preisträger Alexander Scheer („Bester Hauptdarsteller“), der rauchen wollte, machte dann aber trotzdem einen zeitigen Abgang.

Doch nicht jeder, der die Aftershow-Party verlässt, fährt wirklich nach Hause: Traditionell feiert ein Teil der Prominenten anschließend im Restaurant Borchardt weiter. Topmodel Franziska Knuppe verschwand kurz nach Berben, sagte aber: „Ich fahre tatsächlich mal früh nach Hause.“ Wer gar nicht auf der Party auftauchte, war Überraschungsgast Hape Kerkeling. Für die anwesenden Prominenten aber nicht sonderlich überraschend: Der Entertainer macht sich bei diesen Veranstaltungen seit Jahren sehr rar.

Das Essen

Das Essen auf der diesjährigen Aftershow-Party war eine kleine Besonderheit: Da Ullrich Matthes in seinem ersten Jahr als Präsident der Deutschen Filmakademie die Nachhaltigkeit zu seinem Thema gemacht hat, gab es auf der Party ausschließlich veganes und vegetarisches Essen. Das hatte sich allerdings nicht bei allen Gästen rumgesprochen. So stellte sich eine Vielzahl Männer auf der Terrasse bei der legendären Currywurstbude „ Curry 36“ an – um dann nach einiger Wartezeit erstaunt festzustellen, dass es tatsächlich nur eine vegane Variante gab. Sonstige Häppchen: Sellerieknollen im Salzteig, Petersilie mit Oliven und Salate. Auch Plastikstrohhalme wurden von der Party verbannt – stattdessen gab es Alternativen aus Glas oder Papier.

Der Lola-Safe

Was macht man eigentlich, wenn man einen Filmpreis gewonnen hat, das schwere Teil aber nicht die ganze Zeit auf der Party rumschleppen will? Genau – man gibt es im Lola-„Safe“ ab. Direkt am Eingang der Aftershowparty gab es eine Art Vitrine, in der die Gewinner ihre Lola abgeben konnten. Quittiert wurde das mit einem Beleg, damit auch ja am Ende jeder seinen Preis wiederbekommt.

Die Preisträger 2019 Bester Film: Lola in Gold: „Gundermann“ Lola in Silber: „ Styx“ Lola in Bronze: „Der Junge muss an die frische Luft“ Beste Regie: Andreas Dresen für „Gundermann“ Drehbuch: Laila Stieler für „Gundermann“ Kinderfilm: „Rocca – Verändert die Welt“ Dokumentarfilm: „Of fathers and sons“ Hauptdarstellerin: Susanne Wolff in „ Styx“ Nebendarstellerin: Luise Heyer in „Der Junge muss an die frische Luft“ Hauptdarsteller: Alexander Scheer in „Gundermann“ Nebendarsteller: Alexander Fehling in „Das Ende der Wahrheit“ Kamera: Benedict Neuenfels für „ Styx“ Schnitt: Anne Fadini für „Of Fathers And Sons“ Ton: Uwe Dresch, Tobias Fleig, Andreas Turnwald, André Zimmermann für „ Styx“ Filmmusik: die Band Hochzeitskapelle für „ Wackersdorf“ Szenenbild: Susanne Hopf für „Gundermann“ Kostümbild: Sabine Greunig für „Gundermann“ Maskenbild: Maike Heinlein, Daniel Schröder und Lisa Edelmann für „Der Goldene Handschuh“ Besucherstärkster Film: „Der Junge muss an die frische Luft“ Ehrenpreis: Margarethe von Trotta Bernd-Eichinger-Preis: Christian Becker

Von Lena Obschinsky/RND