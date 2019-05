New York

Für das US-Unternehmen Amazon ist der sprachgesteuerte Assistent Echo ein voller Erfolg. Allein im letzten Quartal des vergangenen Jahres verkaufte Amazon laut einer Schätzung von Strategy Analytics rund 14 Millionen seiner Smart-Speaker.

Amerikanischen Eltern hingegen scheint die Aussicht, dass ihr Kind durch Befehle wie „Alexa, mach das Licht an!“ oder „Alexa, wie wird morgen das Wetter in New York?“ einmal in nicht unerhebliche Verwirrung geraten könnte, eher abzuschrecken. Das jedenfalls legen Zahlen der U.S. Social Securitry Administration nahe.

Demnach erhielten 2015, dem Jahr in dem der Amazon Echo auf den Markt kam, noch 6050 Neugeborene den Namen Alexa. Ein Jahr später waren es mit nur noch 4766 bereits 21 Prozent weniger. Auch 2017 schwand die Anzahl der neugeborenen Alexas erneut auf 3883. 2018 wurden nur noch 3053 Babys von ihren Eltern mit diesem Namen bedacht.

