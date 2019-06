New York

Der am Montag in New York getötete Hubschrauberpilot durfte nicht bei schlechter Sicht fliegen. Das teilte die Flugaufsicht FAA am Dienstag mit. Er hatte gleichwohl bei Nebel und Regen abgehoben und krachte in das Dach eines Wolkenkratzers.

Den Regeln zufolge hätte er nur bei mindestens 4,8 Kilometer Sichtweite abheben dürfen und tagsüber nur bei wolkenfreiem Himmel. Zum Zeitpunkt des Unfalls betrug die Sichtweite im nahegelegenen Central Park jedoch zwei Kilometer und der Himmel war von Wolken bedeckt.

Die Verkehrsbehörde teilte mit, vor dem Unfall sei der 58-jährige Pilot mit einem Fluggast an Bord auf einem Hubschrauberlandeplatz gelandet. Der Fluggast habe gesagt, dass an dem 15-minütigen Flug nichts ungewöhnlich gewesen sei. Zwei Stunden später habe der Pilot wieder abgehoben.

Von RND/dpa