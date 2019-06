Berlin

Zweite Hochzeitsfeier von Casper und Lisa Volz. Am Wochenende wurde mit Freunden und Familie auf dem Land gefeiert, wie „Bild.de“ berichtete. Drei Jahre zuvor hatte das Paar ganz privat den Bund der Ehe geschlossen – in der „Little White Wedding Chapel“ in Las Vegas, dem Glamournabel der Welt. Die beiden kennen sich seit dem Dreh zum Musikvideo des Songs „Hinterland“.

Zaunerhafte Hochzeitsfotos – Casper und Lisa feierten im Boho-Stil

Diesmal wurde im sogenannte Boho-Chic (Bohème-Chic) gefeiert. Darunter ist ein elegantes Hippieflair zu verstehen, das derzeit unter Hochzeitern boomt. Hochzeitsfotos wurden auf Instagram geteilt.

Volz ist in zartduftigem Weiß mit Spaghettiträgern zu sehen, nennt sich hier Robin Sparkle. Casper trägt einen dunkelgrünen Anzug. Das Glück ist beiden anzusehen. Der Rapper textete eine Liebeserklärung: „Ja, ich will. Denn dein Herz ist wild, verrückt und wunderbar. Ich liebe dich über alles.“

Von RND/big/ag