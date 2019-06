London

Vor kurzem erst wurden des Öfteren Mäuse in Berliner Bundestagsbüros gesichtet und auch der Westminster Palace in London, wo die britischen Abgeordneten arbeiten, soll ein Mäuseparadies sein. Nun ist auch der Buckingham-Palast in London offenbar von einer schlimmen Rattenplage betroffen. Das berichtet die britische Boulevardzeitung „The Sun“.

Die Queen soll dem Bericht zufolge „entsetzt“ sein. Der Palast habe die Schädlingsbekämpfung zu Hilfe gerufen, um gegen die Ratten vorzugehen. Die hätten Gift in dem alten Gebäude verteilt und Mitarbeiter seien darauf hingewiesen worden, besonders hygienisch zu sein. Die Tiere sollen unter anderem in der Nähe der Palastküche gesichtet worden sein.

Rattenplage in Großbritannien – Immunität gegen Gift

Bereits vergangenes Jahr soll es in Großbritannien besonders viele und auch große Ratten gegeben haben. Ein Sprecher der britischen Schädlingsbekämpfungsgesellschaft sagte der „ Sun“, dass die Ratten gegen das Gift, das normalerweise genutzt werde, immun geworden und dadurch sogar noch gewachsen seien.

Von RND/hsc