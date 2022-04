Braunschweig

Spielende Kinder haben in Braunschweig einen menschlichen Schädel entdeckt. Ein Vater habe den Fund zwischen dem Gelände eines Kleingärtnervereins und der Autobahn 36 gemeldet, teilte die Polizei am Montag mit. Noch am Fundort konnte am Sonntagnachmittag festgestellt werden, dass es sich um einen menschlichen Schädel handelt.

Ermittler suchen nun vor Ort nach weiteren Knochen oder Hinweisen. Sie gehen nach einer ersten Einschätzung davon, dass der Schädel möglicherweise schon mehrere Jahre im Stadtteil Heidberg im Süden Braunschweigs lag.

Erst vor zwei Wochen hatte ein Spaziergänger auf einer Grünfläche in der Braunschweiger Lindenbergsiedlung menschliche Knochenteile entdeckt. Dieser Fund war wohl erst durch Waldarbeiten möglich geworden. Kurz zuvor hatten an der Stelle Rodungen stattgefunden. Die Polizei schloss nicht aus, dass Skelettteile durch die Rodung beschädigt wurden.

RND/dpa