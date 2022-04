Perleberg

Pascal Kaiser liebt Männer und Frauen. Der 23-Jährige geht offen mit seiner Bisexualität um. „Ich bin nicht einer, der sich damit ein Schild um den Hals hängt, mache aber auch keinen Hehl daraus.“ Er kommt ursprünglich aus Köln. Vor knapp sechs Monaten zog er aus der Großstadt zu seinem Freund aufs platte Land nach Perleberg (Brandenburg) – ein krasser Gegensatz.

Doch anders als erwartet, zieht Pascal Kaiser ein durchaus positives Fazit. „Ich finde die Prignitz toleranter als Köln.“ Das zumindest sind seine Erfahrungen der letzten Wochen. „Hier in der Prignitz kümmert es kaum einen, wen man liebt, wie man sich fühlt oder was man sein will, so Pascal Kaiser. Doch auch in der Prignitz gibt es Homophobie – auf Arbeit oder in der Freizeit.

Pascal Kaiser ist Fußballschiedsrichter in der Prignitz

Pascal Kaiser ist Schiedsrichter. Fußball ist sein Leben und das schon seit der Kindheit. Früher habe er aktiv gespielt, bis zu einem Meniskusriss. Da war er 17 Jahre alt. Seitdem nimmt Pascal Kaiser die Pfeife in den Mund. Er wird akzeptiert, die Spieler respektieren ihn. So sollte es zumindest sein. Doch die Sexualität ist vor allem im Fußballsport nach wie vor ein großes Tabuthema.

Pascal Kaiser als Fußballschiedsrichter in der Prignitz. Quelle: privat

Pascal Kaiser lebt offen bisexuell. Das ist unter Fußballspielern eine Ausnahme. Zu groß sei die Angst, von der Mannschaft oder den Fans diskriminiert und ausgeschlossen zu werden. „Homophobie gibt es in allen Reihen“, sagt Pascal Kaiser. Viele Spieler hätten sich schon ratsuchend an ihn gewandt und sich unter vier Augen geoutet. Öffentlich machen sie das nicht.

Fußballsport für homosexuelle Spieler hartes Pflaster

„Es gibt homosexuelle Fußballer“, betont Pascal Kaiser. Für sie ist der Sport aber oftmals ein hartes Pflaster. Der 23-Jährige sieht sich als Vorbild, will Mut machen. Er setzt sich dafür ein, dass alle Menschen offen leben können und sich nicht verstecken brauchen. Doch auch für ihn ist das nicht immer einfach. Er musste schon selbst homophobe Erfahrungen machen.

Pascal Kaiser und sein Freund sind noch nicht so weit, um Händchenhaltend durch die Stadt zu gehen. „Man merkt dabei die Blicke der Leute und wie sie sich von einem distanzieren.“ Dem wollen sie aus dem Weg gehen. Auch die Arbeitskollegen von Pascal Kaiser – er arbeitet im medizinischen Bereich – reagierten nicht alle so offen und tolerant, wie er es sich hätte gewünscht.

„Prignitz ist persönlicher als Köln“

Es sind Kleinigkeiten, kurze Bemerkungen, die homophobe Züge annehmen und Pascal Kaiser innerlich verletzen. „Doch ich bin nicht auf den Mund gefallen und suche in solchen Fällen meist das direkte Gespräch.“ Ansonsten habe er sich in der kürze der Zeit schon recht gut in Perleberg eingelebt. Trotzdem sei für ihn hier auf dem Land so einiges anders.

„Anfänglich konnte ich nachts nicht gut schlafen. Mir war es einfach zu ruhig“, sagt Pascal Kaiser. Mittlerweile gehe das schon besser und auch die ersten sozialen Kontakte konnte er schon knüpfen. „Ich finde die Prignitz ist viel persönlicher als Köln.“ Dennoch könne er es sich zum aktuellen Zeitpunkt nicht vorstellen, sein ganzes Leben lang hier zu wohnen.

Pascal Kaiser als Fußballschiedsrichter in der Prignitz. Quelle: privat

Beziehung zu Frau zerbricht nach Outing

Für ihn gab es aber keine andere Alternative. Er wollte zu seinem Freund. „Wir haben schnell gemerkt, dass eine Fernbeziehung für uns auf Dauer nichts ist.“ Sie kamen im April 2020 zusammen, haben sich im Internet kennengelernt. Für Pascal Kaiser ist es die erste feste Beziehung zu einem Mann. Fünf Jahre lang war er zuvor mit einer Frau zusammen.

„Nach meinem Outing ist die Beziehung zu dem Mädchen in die Brüche gegangen“, erzählt Pascal Kaiser. Mit 15 Jahren entdeckte er seine Bisexualität. Zuerst wollte er das nicht wahrhaben. „Ich habe jedoch gemerkt, dass das nicht nur eine Phase ist.“ Er holte sich Hilfe – bei Beratungsstellen und Psychologen – ein Angebot, dass es in der Prignitz nicht gibt.

Model und Vorbild auf Social Media

„Hätte ich diese Hilfe nicht gehabt, wäre es für mich ein noch schwieriger Weg geworden“, ist sich Pascal Kaiser sicher. Er entdeckte schließlich die Social-Media-Kanäle für sich. Mit 16 Jahren stellte er die ersten Selfies von sich auf Instagram online. Über ein Modelscout, der ihn in Düsseldorf zufällig entdeckte, entstanden die ersten professionellen Fotos.

Pascal Kaiser als Fußballschiedsrichter in der Prignitz. Quelle: privat

Mittlerweile folgen ihm mehr als 16 500 Fans auf Instagram. Noch deutlich mehr sind es auf Tiktok – mittlerweile über 139 000. Damit fing Pascal Kaiser vor zwei Jahren an. Seine Themen sind regelmäßig Sexualität, Fußball und Coming-out. Ihn erreichen fast jeden Tag Nachrichten von Menschen aus ganz Deutschland – mit Fragen, Anregungen, Sorgen und Problemen dazu.

„Ich nehme eine Vorbildfunktion ein, das ehrt mich“, sagt er. Pascal Kaiser hilft gerne, auch wenn das nicht bei jedem Anliegen direkt möglich ist, so sieht er seine Arbeit als wichtig, um aufzuklären, wach zu rütteln oder zu zeigen, dass man sich nicht verstecken braucht. Er steht zu sich und das auch in der Prignitz, wo man nicht in der Anonymität abtauchen kann wie in der Großstadt Köln.

