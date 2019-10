Oslo

Bei dem Vorfall mit einem Krankenwagen in Oslo sind mehrere Menschen angefahren worden. Eine Frau und ein Kind seien in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei via Twitter am Dienstag mit. Ein älteres Ehepaar blieb offenbar unverletzt.

Verdächtiger auf der Flucht

Der Krankenwagen war von einem bewaffneten Mann gestohlen worden. Die Polizei konnte einen Verdächtigen stoppen. Ein weiterer Verdächtiger soll Medienberichten zufolge auf der Flucht sein.

RND/dpa/msc