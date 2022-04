Berlin/Alt-Hohenschönhausen

Ein zweijähriger Junge ist am frühen Samstagabend aus einer Wohnung im achten Stock im Berliner Bezirk Alt-Hohenschönhausen gefallen und lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte, spielte das Kind mit seiner dreijährigen Schwester, als es aus dem Fenster in eine Grünanlage hinter dem Haus stürzte.

Der 26-Jährige Vater lief nach unten, holte seinen Sohn in die Wohnung und begann ihn zu reanimieren. Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr übernahmen die Reanimation kurz darauf. Der Junge wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert. Nach Angaben der „Berliner Zeitung“ schwebte das Kind am Sonntagabend weiter in Lebensgefahr.

Die weiteren Ermittlungen zur Ursache des Sturzes laufen.

RND/dpa