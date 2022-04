Hunderte Fahrzeuge nehmen am Sonntag an einem pro-russischen Autokorso durch Berlin teil, an vielen Autos wehen russischen Fahnen. Die Veranstalter teilen mit, sie wollten „keine Propaganda in der Schule“.

