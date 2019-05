Düsseldorf

„Luke“ stellt die Ohren auf und jault ungeduldig, denn er weiß: Jetzt beginnt die Arbeit, oder vielmehr: sein Lieblingsspiel. Der dreijährige Schäferhund ist nach Angaben des Zolls ein ganz besonderer Spezialist: der derzeit einzige für Kontrollen am Menschen ausgebildete Bargeld-Spürhund in Deutschland. Seit einem halben Jahr beschnüffelt „Luke“ im Staatsauftrag Reisende am Düsseldorfer Airport. Auf seinem Geschirr steht es weiß auf schwarz: Zoll.

„Such!“, befiehlt Hundeführerin Sabine Mohren (36). Das ist das ersehnte Signal. Jetzt kommt niemand mehr an „Luke“ vorbei, den er nicht mit den vielen Millionen Riechzellen seiner Hochleistungsnase einer genauen Geruchskontrolle unterzogen hat.

Das dauert nur eine Sekunde. Die meisten Passagiere registrieren so schnell gar nicht, dass sie kontrolliert wurden. „Nein, haben wir nicht gemerkt“, sagt eine Mutter auf Nachfrage, die den Hund soeben passiert hat. Oder sie vermuten in „Luke“, wie zwei junge Männer auf dem Weg zu ihrer Maschine, einen Drogenspürhund.

Zollhund Luke wartet am Flughafen mit Hundeführerin Sabine Mohren auf seinen Einsatz. Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa

„Luke“ schlug bei 21 Passagieren an

„Nasenarbeit ist absolute Schwerstarbeit“, sagt Zollsprecher Michael Walk. In seinen ersten sechs Monaten Dienstzeit habe „Luke“ am Airport bereits insgesamt 1,2 Millionen Euro erschnuppert. Bei 21 Passagieren zeigte „Luke“ an, dass sie eine verdächtig große Summe Bargeld bei sich haben.

Seit 2007 müssen mehr als 10.000 Euro Bargeld beim Zoll angemeldet werden, wenn sie in die oder aus der EU gebracht werden. Damit will man Terrorfinanzierung, Geldwäsche und Schwerkriminalität wie Drogenhandel erschweren. Aber auch ein Hartz-4-Empfänger kann Probleme bekommen, wenn er mit einer größeren Summe Bargeld von „Luke“ erwischt wird.

„Er kann natürlich 9990 Euro nicht von 10.000 unterscheiden, es kommt ja auch auf die Stückelung an“, sagt Mohren. Außerdem weiß er nicht, ob die von ihm angezeigte Summe ordnungsgemäß angemeldet ist. So hatte mit den 1,2 Millionen Euro, die er bislang erschnupperte, letztlich alles seine Ordnung.

„Jede Währung riecht anders“

Weil fast jeder Passagier Geldscheine bei sich hat und Luke nur Summen über 10.000 Euro aufspüren soll, ist er auf dickere Geldbündel trainiert. Was er riecht, ist die spezielle Kombination der Gelddruckfarben und des Papiers der Banknoten. Denn Geld stinkt eben doch. „Jede Währung riecht sogar anders“, sagt Mohren. Ihr Hund ist trainiert auf Euro, US-Dollar, britische Pfund und türkische Lira.

Plötzlich jault „Luke“ auf, bellt kurz und stupst mit seiner feinen Nase eine junge Frau. Dann setzt er sich vor sie. Julia Janßen (20) ist nicht an „Luke“ vorbeigekommen. Die 25.000 Euro Bargeld in der Tasche ihres Pullovers wurden ihr zum Verhängnis. Aber die Zoll-Anwärterin ist nur ein „Köder“ für Luke. Test bestanden.

20 Minuten lang kann „Luke“ die Passagierströme am Airport beschnuppern. Dann braucht er dringend eine mindestens genauso lange Pause. Was ihn auszeichnet und in die engere Wahl hat kommen lassen, sei seine geringe Aggressivität, sagt Mohren. So nah an den Reisenden darf „Luke“ auf keinen Fall zuschnappen, wenn ein Passagier eine schreckhafte Bewegung macht oder eine Kinderhand nach ihm greift.

„Kinder sind ihm zum Glück völlig egal“, berichtet die Hundeführerin, während sich gleich mehrere begeisterte Kleinkinder wartender Familien um das Tier scharen. Umgekehrt gilt das Gegenteil: Kleine Kinder scheint der 40 Kilogramm schwere Schäferhund trotz seiner beeindruckenden Größe magisch anzuziehen.

Als Belohnung für das Erschnüffeln von Bargeld bekommt Luke einen grünen Ball

Für seine elf Spürhund-Kollegen, die am Airport hinter den Kulissen im Gepäckbereich ihren Dienst tun, gelten nicht so strenge Anforderungen. Sie dürfen an den Koffern zumindest ein bisschen knabbern, sabbern und kratzen, wenn sie etwas erschnüffelt haben.

Nicht alle sind von „Luke“ so begeistert wie die Kinder in der Wartezone. Einigen ist es sichtlich unangenehm, dass seine feuchte Nase so nahe kommt. Aber das ist unvermeidlich, soll der Hund zuverlässig versteckte Banknoten wittern. Es gebe auch Passagiere mit so viel Angst vor Hunden, dass sie sich partout nicht an „Luke“ vorbeitrauen. „Die müssen wir dann manuell kontrollieren“, sagt Walk. Denn die Angst könnte ja nur vorgegaukelt sein, um der Kontrolle zu entgehen.

Sobald „Luke“ etwas erschnüffelt hat, bekommt er eine Belohnung: seinen leuchtend grünen Ball. Auf ihm darf er herumkauen. Ein Wurstbrot lässt ihn dagegen kalt, wenn er im Dienst ist, versichert Mohren. Bei einem Koffer voll mit getrocknetem Fisch, den ein Reisender kürzlich aus Afrika mitgebracht hatte, sei er zwar sehr neugierig gewesen, habe aber nicht angezeigt. „Bei der Arbeit blendet er alles andere aus.“

Von RND/dpa