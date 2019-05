London

Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) haben am Mittwoch erstmals ihren kleinen Sohn öffentlich präsentiert. „Er ist wirklich ruhig“, sagte Meghan stolz über ihren Sohn. „Es ist magisch, es ist total toll. Ich habe die zwei besten Jungs auf der Welt, ich bin wirklich glücklich“, sagte Meghan im Schloss Windsor.

Das Baby präsentierten Harry und Meghan in der St. George’s Hall vor der Presse – dort fand auch ihr Hochzeitsempfang statt.

„Baby Sussex“, wie der Junge bisher genannt wurde, war am vergangenen Montag zur Welt gekommen. Der kleine Royal wog bei der Geburt knapp 3,3 Kilogramm. Der Junge steht an siebter Stelle in der Thronfolge – direkt nach seinem Vater.

Prinz Harry und Meghan mit ihrem Baby. Quelle: Getty Images

Der jüngste Royal ist das achte Urenkelkind von Königin Elizabeth II. (93) und der vierte Enkel von Prinz Charles. Der 70-jährige Thronfolger und seine Frau Camilla (71) sind auf Deutschlandreise. Nach Berlin und Leipzig besuchen sie ab Donnerstag München.

Das Baby von Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) lernte am Mittwochnachmittag auch die Queen kennen.

„Baby Sussex“ ist das achte Urenkelkind der 93-jährigen Queen. Der offizielle Name lautet nun Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Doch was steckt hinter der Namenswahl? Archie bedeutet so viel wie ’der Mutige’ oder auch ’der Kühne’. Er gilt als Kurzform von Archibald. Bereits am 3. Juni kann der Sprössling nun Namenstag feiern. Harrison ist eine Nebenform vom altenglischen Harris, dem heutigen Harry. Die Endung -son deutet also darauf hin, dass es sich um Harrys Sohn handelt. Einen königlichen Titel wie seine Eltern, offiziell der Herzog und die Herzogin von Sussex, bekommt der Kleine nicht, wie eine Sprecherin des Buckingham-Palastes sagte. „Er wird Master Archie genannt“, sagte die Sprecherin. „Master“ ist im englischen Sprachgebrauch die vornehme Anrede für ein Kind.

Zur Galerie Endlich gibt es die ersten Bilder: Zwei Tage nach seiner Geburt ist der kleinste der Royals öffentlich vorgestellt worden. Auf Schloss Windsor zeigten sich Prinz Harry und Herzogin Meghan erstmals mit dem Neugeborenen. So sieht Baby Sussex aus.

Von RND