Marktredwitz

Ziemlich kleinlich zeigten sich die Mitarbeiter in einem oberfränkischen Supermarkt. Weil er 67-Jährige von einer Packung Karamellwaffeln genascht hatte, wurde sie angezeigt. Und die Polizei zeigte sich ungnädig: „Das ist Diebstahl“, sagte ein Sprecher am Donnerstag. Der Schaden des Geschäftes in Marktredwitz (Landkreis Wunsiedel) betrug den Angaben zufolge 1,99 Euro. Ein Ladendetektiv hatte die Seniorin am Mittwochabend beobachtet, wie sie die Waffeln probierte – ohne diese kaufen zu wollen. Das Verfahren wurde an die Staatsanwaltschaft Hof abgegeben, hieß es weiter.

Von RND