Peking

Ein Angreifer hat in einer Grundschule in China acht Kinder umgebracht. Zwei weitere seien bei der Attacke im Bezirk Chaoyangpo in der Stadt Enshi im Zentrum des Landes verletzt worden, teilte die Polizei mit. Sie nahm einen 40-jährigen Verdächtigen fest. Auf welche Weise der Mann die Kinder angegriffen haben soll, war zunächst ebenso unklar wie sein Motiv.

Die in Guangzhou ansässige Wochenzeitung "Southern Weekly" meldete, der Verdächtige sei erst im Juni nach dem Verbüßen einer Haftstrafe wegen versuchten Mordes entlassen worden. Das Blatt berief sich auf Personal des Gefängnisses in der Provinz Hubei, in der Enshi liegt.

Mann war wohl früherer Schüler

Im Juni 2018 erstach ein Mann zwei Schulkinder vor einer Grundschule in Shanghai. Im April jenes Jahres wurden neun Schüler bei einer Attacke vor einer Mittelschule in der nordwestchinesischen Provinz Shaanxi getötet und mehr als ein Dutzend weitere verletzt.

Bei dem Täter soll es sich um einen früheren Schüler gehandelt haben, der sich offenbar für erlittenes Mobbing rächen wollte.

RND/AP/msc

