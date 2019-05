Hannover

Für mehr Realität auf Instagram – dafür plädieren zahlreiche Frauen und Männer in den sozialen Medien. Auch Radiomoderatorin Nina Meerkötter setzt ein klares Zeichen gegen Bosyshaming und hat Fotos von sich veröffentlicht, auf denen sie ihre Cellulite zeigt.

Anlass zu dieser Entscheidung war das Titelblatt einer Boulevard-Zeitung, die mit Zeilen wie „Bauch-Blamage“ oder „Speck-Show“ auf die vermeintlich unperfekten Körper verschiedener Promi-Damen anspielte. Die Braunschweiger Bloggerin Louisa Dellert hatte zurvor ein Instagram-Video gepostet, in dem sie sich mit deutlichen Worten an die Redaktionen der Zeitungen wendet. „Großes No Go und mit diesem Video mochte ich vor allem den jüngeren Mädels, aber auch allen anderen Frauen nochmal sagen: ihr seid toll. Euer Körper toll“, kommentiert Dellert. Ihr Post wurde mehr als 200.000 Mal aufgerufen.

Auch Nina Meerkötter ärgert diese Art der wertenden Berichterstattung und so positioniert sie sich auf der Website des Radiosenders ganz klar: „Wir sind normal und wundervoll, so wie wir sind – ob Furchen-Fiasko, Knie-Katastrophe oder Wabbel-Wellen. Jeder von uns ist einzigartig und damit wunderschön!“

In einem Video zeigt sie unter dem Hashtag #kissyourbody ihre Cellulite – und macht Frauen Mut, stolz auf ihre Körper zu sein.

Ihre Botschaft ist dabei eindeutig: Niemand ist perfekt, auch Promis und Influencer nicht. Umso wichtiger sei es, sich und seinen Körper so zu nehmen, wie er ist – und stolz darauf zu sein.

Von RND/liz