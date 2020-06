Absperrungen am Strand? Das könnte für den Sommer-Urlaub in Mecklenburg-Vorpommern gelten

Rostock

Der Sommer steht vor der Tür, die Ostseestrände füllen sich. Einen Vorgeschmack darauf, was das für Urlauber angesichts geltender Corona-Regeln bedeuten kann, gab es am Pfingstmontag in Scharbeutz und Haffkrug (beide Schleswig-Holstein): Weil die Kapazitätsgrenze erreicht war, wurden in den Badeorten Straßen gesperrt und Touristen zum Kehrtmachen aufgefordert. Auf der Nordseeinsel Sylt musste aufgrund des großen Andrangs bereits am Sonnabend ein Strandzugang der Gemeinde gesperrt werden.

Auch Mecklenburg-Vorpommern war am langen Wochenende Ziel zahlreicher Touristen. Rund 300 000 Gäste haben die Feiertage im Land verbracht. Die Strände waren gut besucht, die Promenaden vieler Ostseebäder ebenfalls.

Badespaß im Ostseebad Kühlungsborn bei sommerlichen Temperaturen und strahlend blauen Himmel: Klaas (8) aus Stapel probierte sich beim Tauchen in der Ostsee. Quelle: Frank Söllner

Die Corona-Regeln seien im Großen und Ganzen eingehalten und akzeptiert worden, bilanzierte der Geschäftsführer des Landestourismusverbandes, Tobias Woitendorf. Doch bleibt das auch so, wenn die Temperaturen steigen, demnächst in mehreren Bundesländern die Sommerferien beginnen und sich die Strände weiter füllen? Oder sind weitere Sicherheitsvorkehrungen nötig?

Binz : Gäste haben Regeln verinnerlicht

Kai Gardeja, Kurdirektor von Binz auf Rügen, sieht dazu aktuell keinen Anlass. Die vielen Pfingsturlauber, die das lange Wochenende an den Stränden von Binz und Prora genossen haben, hätten bestehende Abstands- und Hygieneregeln befolgt. „Nach unseren Beobachtungen sind diese Verhaltensweisen bei vielen Gästen bereits von zu Hause verinnerlicht, so dass sie sich auch bei uns daran halten.“

Damit es trotz Besucheransturm gar nicht erst eng wird, waren im Vorfeld die Zahl gewerblicher Strandkörbe reduziert und die Sitzmöbel mit mindestens drei Metern Abstand zueinander aufgestellt worden. Piktogramme an den Strandaufgänge erklären, welche weiteren Regeln in Binz gelten: maximal zwei Erwachsene pro Strandkorb, Familien mit Kindern dürfen sich auf 25 Quadratmetern Strand ausbreiten, an Land und im Wasser gilt der Mindestabstand von eineinhalb Metern.

Rettungsschwimmer melden keine Vorkommnisse

Gardeja: „Zu Pfingsten hat das gut geklappt.“ Auch bei den Rettungsschwimmern, die seit dem 21. Juni schrittweise immer mehr Türme in Binz und Prora besetzen, habe es bislang keine besonderen Vorkommnisse gegeben, teilt der Kurdirektor mit.

Rostocks Kurdirektor Matthias Fromm ist mit dem verspäteten Saisonstart in Warnemünde zufrieden.„Die Strandvögte und der kommunale Ordnungsdienst haben mit Augenmaß auf die Einhaltung der Strand- und der Abstandsregeln geachtet und nach diesem Wochenende ein positives Resümee gezogen. Die Besucher des Seebades haben sich verantwortungsvoll und kooperativ verhalten.“ Ähnliche Rückmeldungen habe er von den Strandkorbverleihern bekommen. Aufgrund dieser Erfahrungen seien weitergehende Schutzmaßnahmen zum jetzigen Zeitpunkt nicht geplant. „Die Tourismuszentrale setzt auf die eigenverantwortliche Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln.“

Strandausflug nur mit App-Anmeldung

Erfrischung am Strand von Kühlungsborn: Erna (4) verpasste Papa Christian Scherzberg (41) eine Dusche. Foto: Frank Söllner Quelle: Frank Söllner

Dass Badeurlaub in Zeiten von Corona auch anders ablaufen könnte, zeigte sich am Mittelmeer: In Spanien wird diskutiert, den Strandzulauf mit Anmeldungen per Handy-App zu regeln, wie die Zeitung „ El País“ berichtet. In Italien sollen Covid-Manager in Strandbädern für Distanz und Hygiene sorgen. In Griechenland müssen aus dem Ausland Einreisende derzeit in 14-tägige Quarantäne.

Szenarien, die sich Boltenhagens Kurdirektorin Claudia Hörl an der Ostsee nicht vorstellen möchte. „Von Strandabschnitten, die gesperrt sind, Plexiglaswänden und Mundschutz am Strand halte ich persönlich nichts. Sollte es zu Sperrungen des gesamten Strandes kommen, würde ich dies sehr bedauern. Ordnungsrechtlich halte ich solche Maßnahmen für kaum kontrollierbar.“

Usedom : Standards gehen über gesetzliche Vorgaben hinaus

Für Thomas Heilmann, Kurdirektor der Kaiserbäder auf Usedom, haben sich die langen Vorbereitungen auf den Saisonstart bezahlt gemacht. Wochenlang hätten Vertreter aus Hotellerie, Gastronomie, Einzelhandel und der Gemeinde Ostseebad Heringsdorf beratschlagt und ein komplexes Sicherheitskonzept erstellt. „Darin enthalten sind sehr hohe Sicherheitsstandards, welche über die gesetzlichen Maßgaben hinausgehen.“ Dazu zähle etwa die Mundschutzpflicht in den Touristinformationen.

Heilmann glaubt daran, dass sicherer Tourismus trotz Corona möglich ist. „Mit Vorsicht, gegenseitiger Rücksichtnahme und dem Respekt vor der Gesundheit des anderen wird das gelingen.“ Die Erfahrungen von Pfingsten stimmen ihn zuversichtlich. „Die erste Probe ist überstanden und aus meiner Sicht gelungen.“

Die nächste große Bewährungsprobe dürfte demnächst anstehen: Am 22. Juni startet MV in die Sommerferien. Eine Woche später ziehen mit Berlin, Brandenburg und Hamburg drei weitere nach. Dann dürfte es an der Ostseeküste noch merklich voller werden.

Von Antje Bernstein/OZ/RND