Panorama Bonn - 17-jähriger Niklas zu Tode geprügelt: Staatsanwaltschaft stellt Ermittlungen ein Der Fall hatte damals bundesweit Entsetzen ausgelöst: Auf dem Nachhauseweg ist der 17-jährige Niklas vor drei Jahren zu Tode geprügelt worden. Ein Täter konnte bis heute nicht ermittelt werden.

Blumen und Kerzen stehen in Bonn neben einem Holzkreuz an der Stelle, an der der später verstobene Niklas P. am 07.05.2016 von Schlägern attackiert wurde. Quelle: Oliver Berg/dpa