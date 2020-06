Leipzig

Steffen Poser (58) ist Völkerschlachtdenkmalinventar. Seit 38 Jahren steht er hier in Lohn und Brot, seit 1991 ist er der Leiter von Leipzigs prominentestem Wahrzeichen. Ja, Leiter, sagt er, er weiß, dass das wenig prosaisch klingt, also sieht er sich lieber als „obersten Prellbock“ für den fast 108 Jahre alten Monumentalbau.

Einnahmeverluste von mehr als 250.000 Euro

Kann denn ein Denkmal krisenerfahren sein? So eine Frage hatte sich Poser noch nie gestellt. Nach ein wenig Bedenkzeit: „Ja, man nehme unser Bauwerk …“

Beginnen wir mit der jüngsten Krise, der namens Corona. Poser: „Auf die hätten wir alle gern verzichtet. Höre ich sonst das Lärmen der Schulklassen und das Stimmengewirr der internationalen Touristen, so waren von März bis Anfang Mai nur die Enten und die Rasenmäher zu vernehmen. Und dann noch ein Wetter wie gemalt, der Himmel, gerade über Ostern, so blau wie auf dem Gemälde von Mattheuer. Bis jetzt registrieren wir Einnahmeverluste von mehr als 250.000 Euro.

Im Mai nur 7000 statt 50.000 Besucher

Auch das Denkmal ist wieder offen – aber nur bis zum oberen Außenrundgang in 68 Metern Höhe. Ganz hoch kann man die Leute noch nicht lassen, weil dorthin der Aufstieg eng wird. „Der Besuch nimmt langsam wieder Fahrt auf. Kamen an den ersten Tagen nach der Wiedereröffnung etwa 20 Besucher, so waren es über Pfingsten 100 und mehr pro Tag. So richtig werden wir aber erst wieder zufrieden sein können, wenn erneut die Reisebusse auf dem Parkplatz vorfahren.“ Im Mai wurden statt der sonst üblichen 50.000 Gäste nur 7000 gezählt.

Steffen Poser. Quelle: Armin Kühne

Kaisertreue Aufzüge und schwere Schäden

Die Coronakrise dürfte das Denkmal irgendwann überstanden haben – übrigens genauso wie all die anderen Krisen in seiner mehr als hundertjährigen Geschichte. Kurz nach seiner Einweihung 1913 begann der Erste Weltkrieg, und das Denkmal wurde Schauplatz für kaisertreue Aufzüge und nationale Bittgottesdienst. Jahrzehnte später missbrauchten die Nationalsozialisten den Bau für ihre Ideologie, Ende 1944 wurde es zum ersten Mal geschlossen.

Der Zweite Weltkrieg suchte es heim mit schweren Schäden. So glich es einem Wunder, dass es schon zum 18. Oktober 1945 wieder eröffnet werden konnte, was vor allem dem sowjetischen Stadtkommandanten Nikolai Iwanowitsch Trufanow zu verdanken war. Er erinnerte sich an die Heldentaten seiner russischen Landsleute in den Befreiungskriegen, auch sagte ihm wohl, manch heimatliches Bauwerk vor Augen, die monströse Architektur das Denkmals zu.

40 Jahre DDR als größte Krise

„Was man damals noch nicht wissen konnte: Die größte Krise für die Bausubstanz folgte in 40 Jahren DDR. Die zunehmende Umweltverschmutzung setzte den Steinen zu, dringend notwendige Sanierungsarbeiten wurden nur notdürftigst ausgeführt. Es gab Zapfenstreiche, Fackelzüge und weiteres realsozialistisches Tralala. Doch auch diese Krise wurde überstanden“, weiß Poser.

Und selbst die, als schon in neuer Zeit sich Stimmen regten, das Denkmal möge man doch ob seiner Geschichte und monströsen Erscheinung zusammenrutschen lassen.

Mit einem Feuerwerk und einer Lichtinstallation wird das sanierte Leipziger Völkerschlachtdenkmal im Jahr 2015 anlässlich des 200. Jahrestags der Völkerschlacht der Öffentlichkeit übergeben. Quelle: Dirk Knofe

Waschbecken in weiser Vorausschau?

Der Leiter eines sich stattdessen schöner denn je zeigenden Bauwerks hat sein Büro in den noblen Räumen wie sie 1913, mit feinem Holz getäfelt, entstanden waren. Hier residierte der Architekt und Denkmalinitiator Clemens Thieme.

Natürlich gibt es im eingebauten Wandmobiliar auch ein Waschbecken: „Als habe man gewusst, dass es mal ein Krise geben wird, bei der Händewaschen zum Befehl erhoben ist“, sinniert Poser – geht auf den Vorplatz und zählt die Leute, die da kommen. Noch hat er den Überblick.

Lichteffekte am Mittelteil setzen das größte Denkmal Europas im Oktober 2011 in Szene. Quelle: dpa

Von Thomas Mayer