Hannover

Das ist Günther Jauch in fast 20 Jahren bei „Wer wird Millionär“ noch nie passiert: nach dem Lösen der Auswahlfrage holt er bei der Sendung, die am Montagabend gezeigt wurde, die falsche Kandidatin auf die Bühne. Als er die Gewinnerin verkündet, springt die Kandidatin Tina Graupner jubelnd auf und stürmt zu Jauch. Doch dann verkündet eine Mitarbeiterin aus dem Off: die falsche Dame freut sich gerade.

Ihre Konkurrentin Daria Patricia Tahmasehi Dezfouli hat mit 6,02 Sekunden die Frage am schnellsten beantwortet. Als ihr Name fiel, ist sie ebenfalls aufgestanden, hat sich dann aber verwirrt wieder hingesetzt. Jauch ist perplex und versucht, das Missverständnis aufzuklären: Er hat bei der Auflösung wohl die falsche Kandidatin angeguckt.

Die Verwechslung sorgt für Tränen

Während die tatsächliche Gewinnerin sich freut, fließen bei Tina Graupner ein paar Tränen, als sie sich wieder auf ihren Stuhl setzt. Jauch versucht, sie zu trösten: Tina war nur wenige Zehntel Sekunden langsamer als ihre Konkurrentin.

Dann wendet er sich an seine tatsächliche Kandidatin: „Und Sie beschweren sich nicht mal, dass die Falsche aufsteht … Waren Sie verschüchtert?“. Daria-Patricia nickt verlegen. Auf dem Ratestuhl gewinnt die Zahnmedizin-Studentin aus Kiel am Ende immerhin 4.000 Euro, mit denen sie auf Reisen gehen will.

Von RND/lzi