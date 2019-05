Los Angeles

Hollywoodstar Sylvester Stallone (72) möchte „Die City Cobra“ (1986) zurückbringen – als Serie bei einem Streamingdienst. Das kündigte der Schauspieler bei den Filmfestspielen in Cannes an.

„Die City-Cobra“ – Stallone lässt seine Figuren „weiterleben“

In dem Actionfilm von Regisseur George Pan Cosmatos („Rambo II – Der Auftrag“) spielte Stallone den brutalen Polizisten Marion „Cobra“ Cobretti, der die Zeugin Ingrid Knudsen (Brigitte Nielsen) vor einer gefährlichen Sekte beschützen muss. Wann mit den Dreharbeiten begonnen wird, ist noch nicht bekannt.

Auch seine berühmtesten Figuren Rocky und Rambo hat Stallone ein spätes Weiterleben beschert. Boxer Rocky Balboa war im Januar in dem Drama „Creed II: Roky’s Legacy“ zu sehen gewesen (soeben auf DVD erschienen). Der Film „Rambo: The Last Blood“ um den Vietnamveteran John Rambo befindet sich derzeit in der Nachproduktion und soll am 19. September in die deutschen Kinos kommen.

