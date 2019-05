Siegburg

Der „ Tatort“ ist die älteste Krimireihe im deutschen Fernsehen. Der erste „ Tatort“ – „ Taxi nach Leipzig“ – lief bereits 1970 über die Bildschirme. Seitdem waren insgesamt über hundert Ermittler im Einsatz der Sonntagabendunterhaltung – doch so einen „ Tatort“ wie ihn laut „Bild“ klammheimlich der WDR gerade gedreht hat, gab es noch nie.

„ Tatort “: Wer ist im Superteam?

An nur zwei Drehtagen soll in Siegburg ( Nordrhein-Westfalen) vergangene Woche ein „Super-Tatort“ entstanden sein. Gleich sieben Kommissare sollen beteiligt gewesen sein. Neben Jörg Hartmann als Dortmund-Kommissar Peter Faber sowie seine Kollegin Martina Bönisch (Anna Schudt) sollen auch Friederike Kempter, die im Münster-„ Tatort“ die Ermittlerin Nadeshda Krusenstern spielt, und Friedrich Mücke, der in Erfurt als Hauptkommissar Henry Funck ermittelte, vor der Kamera gestanden haben.

„ Tatort “: Dieser bekannte Schauspieler ist neu unter den Ermittlern

Die Überraschung: TV-Urgewalt Ben Becker soll einen neuen „ Tatort“-Kommissar spielen. Und auch „Tatortreiniger“ Bjarne Mädel und „ Polizeiruf 110“-Kommissar Charly Hübner sollen laut „Bild“ mit von der Partie sein. Zum Inhalt ist noch nichts bekannt. Nur so viel: Es soll sich um einen Improvisationskrimi handeln. Es gab kein Drehbuch, dafür aber 24 Kameramänner – der Schnitt soll mehrere Monate in Anspruch nehmen.

Von RND