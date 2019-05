Köln

Immer mal wieder kommt es bei der Vox-Sendung „Sing meinen Song“ zu Premieren für die teilnehmenden Promis – vor allem, wenn es um die deutsche Sprache geht. So sang Lena Meyer-Landrut („Satellite“) im Jahr 2017 zum ersten Mal auf Deutsch, performte den Hit „Natalie“ von Mark Forster. 2018 dann Rea Garvey, der ausschließlich auf Englisch singt, „Lass uns gehen“ von Revolverheld.

In diesem Jahr gibt es sogar nicht nur eine Premiere: Gleich zwei Sänger singen bei der ersten Folge der neuen „Sing meinen Song“-Staffel am 7. Mai zum ersten Mal auf Deutsch. Der belgische Superstar Milow, der eigentlich kaum Deutsch spricht, performt „Musik sein“. Auch, wenn er dabei ein wenig schummelt: Während er zunächst auf Deutsch startet, singt er später auf Englisch weiter. Milow erzählt: „Ich habe ein wenig Deutsch im Gymnasium gelernt. Aber Deutsch ist wirklich schwierig, das war eine große Herausforderung für mich.“ Die Musik-Kollegen sind trotzdem begeistert.

Für Wincent Weiss singen Alvaro Soler und Milow auf Deutsch

Anschließend ist Alvaro Soler („La Cintura“) dran. Der singt eigentlich nur auf Spanisch – und das äußerst erfolgreich. In den vergangenen Jahren hatte er drei Welthits – unter anderem mit Jennifer Lopez. Soler singt „An Wunder“. Wincent Weiß danach: „Ich fühl mich so geehrt, dass ihr beide für mich das erste Mal auf Deutsch singt.“ Soler: „Es war ganz cool, das mal zu probieren. Wenn man es schon sprechen kann, warum also nicht?“

Und das sind die Shows aller Künstler der ersten Folge von „Sing meinen Song“:

Milow: „Musik sein“

Alvaro Soler: „An Wunder“

Johannes Oerding: „Hier mit Dir“

Jennifer Haben: „Pläne“

Michael Patrick Kelly: „Ich tanze leise“

Jeanette Biedermann: „Feuerwerk“

