Jeden Monat aufs Neue hält PlayStation Plus eine Reihe an kostenlosen Spielen für alle PS+-Mitglieder bereit. Dabei handelt es sich um Downloads, die direkt aus dem PlayStation Store bezogen werden können. Welche Spiele im Mai dabei sind, wie Sie diese erhalten und ab wann sie verfügbar sind, erfahren Sie hier.

Bei den neuen Gratis-Games handelt es sich abermals nur um Titel für die PlayStation 4 , denn die bisherigen zusätzlichen Spiele für die PS3 und die PS Vita wurden im Februar zum letzten Mal im Rahmen des Abonnements veröffentlicht.

Statt der üblichen vier wird es nun also nur noch zwei Titel geben. Viele Spieler erhoffen sich durch den geschrumpften Umfang eine bessere Qualität der verbliebenen Spiele.

Die neuen PS Plus Spiele im Mai 2019

Die PlayStation Titel für den Mai 2019 stehen fest. Ab Dienstag, 07. Mai 2019, stehen folgende Titel für PS Plus-Abonnenten zur Verfügung:

• What Remains of Edith Finch ( PS4)

• Overcooked ( PS4)

What Remains of Edith Finch ( PS4 )

• Genre: Adventure

• Release: 2017

What Remains of Edith Finch von Giant Sparrow und Annapurna Interactive entführt den Spieler in eine zunehmend beklemmende Familiengeschichte. Aus der Ego-Perspektive sucht der Spieler immer wieder nach Antworten, in der Hoffnung am Ende das mysteriöse Verschwinden der Finch’s aufzudecken. Dabei schlüpft der Spieler in die Rolle eines kleinen Mädchens, dem jüngsten Familienmitglied der Finch’s. Um zu klären, was mit der Familie geschehen ist, reist sie zu Beginn des Spiels zum alten Herrenhaus auf Orcas Island, einer kleinen Insel vor der Küste Washingtons. What Remains of Edith Finch besticht mit einer einzigartigen Atmosphäre, die unter Anderem durch die sehr gelungene Vertonung, der stets passenden Musikuntermalung, sowie der durchaus stimmigen Grafik transportiert wird.

Overcooked ( PS4 )

• Genre: Koch-Simulation

• Release: 2016

In Overcooked von Ghost Town Games und Team17 übernimmt der Spieler die Rolle eines Chefkochs. In knallig bunter Optik muss man seine Kochkunst unter Beweis stellen. Innerhalb eines Zeitlimits müssen vorgegebene Gerichte zubereitet und den hungrigen Gästen serviert werden. Was auf dem Papier nach einem Standard-Mobile-Game klingt, entwickelte sich in der Gaming-Szene tatsächlich schnell zum Indie-Geheimtipp. Overcooked legt viel Wert auf Teamwork – es wird parallel geschnippelt, gebraten und gekocht. Zwar kann man das Spiel auch alleine spielen, doch sein wahres Potenzial entfaltet Overcooked im Multiplayer. Insbesondere der Couch-Coop sorgt für spaßig chaotische Spielabende mit den Kumpels.

PS Plus Spiele April 2019: Letzte Chance für April-Spiele

Die April-Spiele für PS Plus wurden am 27. März wie üblich um 17.30 Uhr von PlayStation vorgestellt. Noch können die April-Games für PS Plus heruntergeladen werden. Am 07. Mai 2019 werden diese dann durch die Mai-Titel ersetzt.

• Conan Exiles ( PS4)

• The Surge ( PS4)

Conan Exiles ( PS4 )

• Genre: Action-RPG

• Release: 2018

In Conan Exiles von Funcom müssen Spieler in der offenen Welt von Conan dem Barbaren um ihr Überleben kämpfen und ein eigenes Königreich für ihren Clan errichten. Mit bloßen Händen beginnend, bauen sie Hütten, Festungen bis hin zu ganzen Städten, stürmen mit Schwertern, Bögen und Belagerungswaffen in die Schlacht, erkunden eine weitläufige Welt mit vielen Geheimnissen sowie uralten Zivilisationen und übernehmen die Kontrolle über riesige Götteravatare, um feindliche Territorien in Ruinen zu verwandeln.

Conan Exiles kann alleine als auch online im Multiplayer-Modus mit bis zu 40 Spielern gespielt werden.

The Surge ( PS4 )

• Genre: Action-RPG

• Release: 2017

The Surge von Deck13 und Focus Home Interactive entführt die Spieler in eine gnadenlose Sci-Fi-Welt, die nach einer verheerenden Katastrophe kopfsteht, welche ausgerechnet am ersten Arbeitstag des Protagonisten stattfindet. Eine tödliche KI, zu Cyborgs gewordene Ex-Kollegen, außer Kontrolle geratene Roboter und riesige Bosse trachten den Spielern nach ihrem Leben – wie gut, dass sie sich mit schwerem Exoskelett im Nahkampf wehren und die Gliedmaßen der Gegner nutzen können, um sich selbst upzugraden.

Wann kann man die PS Plus Mai-Spiele herunterladen?

Sämtliche Mai-Spiele stehen ab Dienstag, dem 07. Mai 2019, im PlayStation Store bereit. Ab dem Zeitpunkt können die vorherigen April-Spiele dementsprechend nicht mehr heruntergeladen werden.

Wo finde ich die PS Plus Spiele für Mai 2019?

Die Downloads werden über den PlayStation Store aufgerufen. Dort befindet sich ein ausgezeichneter Reiter namens PS Plus, unter dem alle PS Plus Spiele des jeweiligen Monats aufgelistet sind. Neben dem direkten Download-Link werden alle Spiele zudem noch mit einem kurzen Text vorgestellt, darüber hinaus sind ebenfalls Screenshots und Videos eingebunden. So können sich Spieler vor dem Download ein Bild des jeweiligen Spieles machen. Für PS Plus Abonnenten sind die Spiele gratis und mit keinen zusätzlichen Kosten verbunden. Alternativ können Sie die Spiele hier ebenfalls via Smartphone oder PC downloaden.

Wie lädt man die PS Plus Spiele herunter?

Alle PS Plus Titel lassen sich über den PlayStation Store downloaden. Der Store selbst muss dafür zunächst heruntergeladen und installiert werden. Danach wird der Store geöffnet und der Reiter „PS Plus“ angesteuert. Dort können Spieler alle kostenfreien Spiele des Monats im Überblick sehen und sich die jeweiligen Titel detaillierter anschauen.

Jeder einzelne Titel lässt sich in diesem Menü einzeln herunterladen oder der Bibliothek hinzufügen – bei letzterer Auswahl wird die Datei noch nicht heruntergeladen, sondern nur als Titel gesichert. So wird kein Speicherplatz belegt, bis Sie das Spiel wirklich starten möchten.

Ab wann gibt es die PS Plus Spiele für Mai 2019?

Die monatlichen PlayStation Plus Titel erscheinen in einem gleichbleibenden Rhythmus. Sie werden in der Regel zum ersten Dienstag eines jeden Monats zum Download bereitgestellt. Vorgestellt werden sie bereits eine Woche im Voraus, am vorherigen Mittwoch.

Spekulationen über Gratis PS Plus Spiele im Mai 2019

Im Mai 2019 werden die Gratis Games für PS Plus Mitglieder von Sony am 1. Mai um 17:30 bekanntgegeben. Kurz vor der Bekanntgabe durch Sony wurden die Titel wohl im russischen Playstation Store geleakt. Inzwischen haben sich die Gerüchte bestätigt.

Auch über den asiatischen und japanischen Playstation Blog hat Sony Interactive Entertainment bereits im Vorfeld verkündet, welche Games für den dortigen Markt gratis im PS Store für Plus Mitglieder zur Verfügung stehen:

Asiatischer Markt:

– Metal Gear Survive

– The Witness

Japanischer Markt:

– Metal Gear Survive

– Darksiders: Warmastered Edition

Auf Reddit diskutierten Spieler kurz vor der Bekanntgabe schon darüber, welche Gratis Games uns im Mai erwarten könnten. Unter anderem kam es aufgrund der Enthüllungen des asiatischen und japanischen Marktes zu Spekulationen über Metal Gear Surive. Einige wünschten sich offenbar auch, dass Assassin’s Creed: Unity zum kostenlosen Download für PS Plus Mitglieder zur Verfügung gestellt wird.

Grund dafür war die Brandkatastrophe von Notre-Dame in Paris. Als Reaktion auf das Unglück boten Entwickler und Publisher die PC-Version von Assassin’s Creed: Unity eine Woche lang kostenlos zum Download im Uplay-Store an.

Was ist PlayStation Plus?

Wer auf der PlayStation online spielen möchte, kann dies nur mit einem PlayStation Plus Abonnement. Dieses kostet im Jahr um die 60 Euro. Abseits der Multiplayer-Möglichkeit bietet PlayStation Plus noch einige weitere Vorteile. Darunter beispielsweise ein zusätzlicher Cloud-Speicher, der alle Spielstände sichert und diese praktischerweise auf mehreren Konsolen zur schnellen Verfügung stellt. Monatliches Highlight des PlayStation Plus Abos sind jedoch die kostenlosen Games. Sie teilen sich derzeit in PS4-, PS3- und PS Vita-Titel auf.

