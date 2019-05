Minato

Es klingt im ersten Moment wie ein Scherz: Nach Pokémon Go – dem erfolgreichen Augmented-Reality-Spiel – kommt nun eine neue Pokémon-App. Sie heißt: Pokémon Sleep. 2016 habe man den simplen Vorgang des Laufens in Entertainment und die ganze Welt in ein Spiel verwandelt, so das Unternehmen „The Pokémon Company“. „Wir werden es bald wieder tun, Trainer – dieses Mal mit dem Schlaf.“

Zusammen mit Pokémon Sleep wird es auch ein neues Hardware-Gerät namens Pokémon Go Plus + geben, das man tagsüber normal nutzen und abends neben das Kopfkissen legen kann. Das Gerät überträgt dann die Schlafzeit per Bluetooth an das Smartphone. Auf diese Weise solle die Schlafens- und Aufwachphase das Spiel beeinflussen, teilte das Unternehmen mit. Genauere Angaben gab es allerdings nicht. Laut The Pokémon Company soll die App aber 2020 auf den Markt kommen.

Von RND/asu