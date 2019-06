Hamburg/Hannover

Bettina Tietjen hat für ihre NDR-Talksendung einen neuen Partner – und zwar Jörg Pilawa. Er folgt dem bisherigen Mittalker Alexander Bommes. Das teilte der Norddeutsche Rundfunk ( NDR) nun mit. Seit Mitte der 90er Jahre hatte Tietjen bereits Talkformate mit Eckart von Hirschhausen, Yared Dibaba und Eva Herman moderiert. Der Titel der Show änderte sich jedes Mal und bestand aus ihrem Namen und dem des Partners.

Jörg Pilawa moderierte schon ein Mal die „ NDR Talk Show“

Jetzt bekommt die Show einen neuen Namen, der jedoch vertraut ist: „Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich nun auch auf die „ NDR Talk Show“ aus Hannover freuen“, hieß es vom NDR. Unter dem Titel „ NDR Talk Show“ liefen jetzt sowohl die beiden monatlichen Ausgaben des Talks aus Hamburg mit Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt als auch die Ausgabe rund einmal im Monat aus Niedersachsens Landeshauptstadt Hannover mit dem Duo Bettina Tietjen und Jörg Pilawa.

Tietjen über Pilawa : „Er ist ein Talkprofi“

Tietjen freut sich nach eigenen Worten auf die Zusammenarbeit. „Er ist ein Talkprofi, über 50 und größer als ich – beste Voraussetzungen für eine dauerhafte Beziehung.“ Pilawa beherrsche die Kunst des unterhaltsamen Gesprächs bestens, ergänzte NDR-Intendant Lutz Marmor. „Schön, ihn wieder als Talkmoderator an Bord zu haben.“

Pilawa moderierte bereits von 2001 bis 2007 die „ NDR Talk Show“ an der Seite von Julia Westlake. In diesem Jahr führte er schon einmal – am 12. April – neben Barbara Schöneberger durch die Hamburger Ausgabe. Zum Auftakt mit Pilawa in Hannover am 9. August (22 Uhr) werden unter anderem Ex-Handballprofi und „Let’s Dance“-Gewinner Pascal Hens sowie der Moderator und Schauspieler Thomas Ohrner erwartet.

Von RND / dpa