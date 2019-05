Köln

Was für ein Comeback! In der vergangenen Woche erhielt der gehörlose Tänzer Benjamin Piwko „nur“ 20 Punkte für seine Salsa, musste ordentlich Kritik einstecken. In Folge Neun von „Let’s Dance“ durfte er nun mit seiner Tanzpartnerin Isabel Edvardsson seinen „Magic Moment“ tanzen – und erhielt von der Jury die volle Punktzahl.

Doch bevor sich Piwko über 30 Punkte freuen konnte, flossen erstmal Tränen – und das nicht nur bei ihm. Der 39-Jährige verarbeitete mit dem Freestyle zu „Unchained Melody“ den Tod seiner Mutter. Im Video vor seinem Auftritt erzählte Piwko: „Ich werde für meine Mutter tanzen. Ich bin ohne Vater aufgewachsen, die Beziehung zu meiner Mutter war etwas besonderes für mich. Sie war immer für mich da, hat immer zu mir gestanden und an mich geglaubt.“ Doch dann ändert sich plötzlich alles in seinem Leben: „Es war eine sehr schwierige Zeit, als sie so schwer krank geworden ist. Ich vermisse sie sehr.“

Motsi Mabuse weint nach dem Tanz von Benjamin Piwko

Als Piwko Isabel Edvardsson am Ende der Performance in einen Kreis von Blumen auf den Boden legt, brechen alle Dämme. Seine Tänzerin fängt an zu weinen, ebenso Jurorin Motsi Mabuse, die eigentlich als erste ihr Urteil sprechen soll. Für sie springen Jorge Gonzales und Joachim Llambi („das war die beste Vorstellung heute“) ein, Mabuse sagt anschließend unter Tränen: „Ich glaube deine Mama wäre sehr stolz auf dich heute, ich fand das sehr sehr schön.“ Dann hat auch Piwko Tränen in den Augen. Als Piwko in der Tänzerlounge die Punkte der Jury erfahren will, fängt auch noch Moderatorin Victoria Swarovski an zu weinen. Ein hochemotionaler Abend – der mit Piwko aber mit dem Einzug in die nächste Show endet. Die Show verlassen musste Barbara Becker.

Zu diesen Songs haben die Promis in der neunten Folge getanzt.

Von RND/Lena Obschinsky