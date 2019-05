Köln

Der TV-Sender ProSieben hatte große Bedenken, was die beiden Moderatoren Joko Winterscheidt und Klass Heufer-Umlauf mit ihrer frei verfügbaren 15-minütigen Live-Sendung anfangen würden. Schon im Vorfeld hatte man sich von allen Inhalten distanziert.

Doch dann die Überraschung: Joko und Klaas setzten nicht auf derbe Sprüche, plumpen Klamauk oder andere verrückte Ideen. Sie ließen Menschen sprechen, die wirklich etwas zu sagen haben.

Und beeindruckten damit zum einen die Zuschauer im Netz (alles dazu lesen Sie hier), aber auch ProSieben selbst. In einer Stellungnahme schrieb der Sender am Mittwochabend: „Das war anders geplant: ProSieben kündigte an, die 15-minütige Live-Sendung „Joko & Klaas LIVE“ am Mittwochabend einmalig und ausschließlich im TV auszustrahlen - danach nirgendwo wieder. Niemand wusste, was passieren wird. Nach der heutigen Live-Sendung hat ProSieben entschieden, „Joko & Klaas LIVE“ auch über die Social-Kanäle und auf ProSieben.de nachträglich zum Abruf bereitzustellen - trotz Niederlage.“

Die Begründung von ProSieben: „Joko & Klaas haben ihre erspielte Sendezeit in der Prime Time nicht für sich selbst genutzt, sondern stellten sie Menschen mit starken Botschaften zur Verfügung.“

Von RND/mrz