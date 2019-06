Köln

Joko und Klaas haben am Dienstagabend bei der zweiten Folge der Show „Joko & Klaas gegen ProSieben“ ihre erste Niederlage eingefahren – und müssen jetzt den Job übernehmen, den ProSieben ihnen zuschustert. Denn das sind die Bedingungen: Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf treten bei Spielen gegen zwei Gäste an, am Dienstag waren es Sarah Connor und Alexander Klaws. In der ersten Folge hatten Joko und Klaas noch gewonnen – und ihre Sendezeit der Seenotrettung, Aufklärung über Rechtsextremismus und Obdachlosigkeit gewidmet.

Gewinnen die Moderatoren, können sie mit 15 Minuten Sendezeit bei ProSieben machen, was sie wollen. Verlieren sie, müssen sie für ProSieben schuften. Schon am Ende der Sendung am Mittwochabend stand fest: Sie werden als Strafe für ihre verlorene Wette eine Sendung von „Taff“, einem Promi-Format des Senders, produzieren, schneiden und moderieren.

Mehr zum Thema:

„Joko & Klaas gegen ProSieben“: Moderatoren verlieren die zweite Folge – das ist ihre Strafe

Joko und Klaas gegen mit „Taff“ bei ProSieben am 17. Juni live

„Sie werden an einer ganz normalen Redaktionssitzung teilnehmen“, sagte ProSieben-Sprecher Kevin Körber auf Anfrage des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). Auch ein Datum steht schon fest: Am Montag, 17. Juni, um 17 Uhr, werden die beiden Moderatoren live zu sehen sein. Überraschungen sollten Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf eigentlich nicht geplant haben – denn die Bedingung der Wette ist, dass sie sich dem Willen und Plänen des Senders beugen. So werden sie nun den Ideen der „Taff“-Redaktion ausgesetzt sein.

Lesen Sie auch: Joko und Klaas überraschen auch ProSieben – so reagiert der Sender

Besonderes hat sich ProSieben für die Sendung noch nicht einfallen lassen – oder will es noch nicht verraten. „Wir gehen von einer ganz normalen ,Taff‘-Sendung aus“, so Körber. Andererseits ist die Show ja live – den ein oder anderen Gag könnten Joko und Klaas also vielleicht doch in die Sendung schummeln.

Von RND/goe