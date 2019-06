Madrid

Sie sind alle wieder da: Die Salvador-Dalí-Masken, Tokio, Rio, Denver, der Professor. Am 19. Juli geht die Netflix-Serie „Haus des Geldes“ aus Spanien in die nächste Runde – und der offizielle Trailer zeigt, was die Fans erwarten können. Denn eigentlich ist die Schlacht ja geschlagen: Der große Bankraub hat stattgefunden, die Bande des Professors ist in internationalen Gewässern – und in Sicherheit. Rio und Tokio genießen ihre Zeit auf einer einsamen Insel – bis sie eben nicht mehr in Sicherheit sind.

Während Netflix sonst gerne wie bei „Stranger Things“ die Fans mit Trailern im Vagen lässt, ist bei „Haus des Geldes“ schon eine ganz klare Storyline umrissen. Denn Militärboote tauchen plötzlich am Horizont auf, Tokio kann fliehen. Ihr Freund Rio wird von den Soldaten in den Sand gepresst und verhaftet. Während er in einer dunklen Zelle gefoltert wird, planen Tokio, der Professor, Denver, Nairobi und die anderen eine spektakuläre Rettungsaktion. Dabei scheint die Reise durch die ganze Welt zu gehen.

Neue Geschichte – gleiches Prinzip wie bei „Haus des Geldes“

Und die Muster scheinen sich zu wiederholen: Statt auf einer alten Landvilla planen sie den Überfall und Zugriff – offensichtlich ist eine Menge Munition im Spiel – in einem alten Kloster. Ein paar neue Gesichter werden dazu kommen – und auch ein alter Bekannter, den man eigentlich abgeschrieben hatte. Berlin, mit bürgerlichem Namen Andrés de Fonollosa Gonzalves, wartet vor dem Dom in Florenz auf den Professor. Was er vorhat, wird wohl erst ab dem 19. Juli zu sehen sein.

Von RND/goe