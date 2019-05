Los Angeles

Bei „Germany’s Next Topmodel“ ( ProSieben) geht es jetzt auf die Zielgerade. In einer Woche steigt das große Finale in Düsseldorf. Doch nun ist offensichtlich das Chaos ausgebrochen. Am Donnerstagabend wird das bereits im Februar aufgezeichnete Halbfinale gezeigt.

Nach einem Bericht der „Bild“-Zeitung soll Modelmama Heidi Klum allerdings eine ihrer fünf Finalistinnen abhanden gekommen sein. Demnach wird spekuliert, ob die rothaarige Vanessa (22) aus Bensheim nach Aufzeichnung des Halbfinales freiwillig ausgestiegen sei.

Auf Instagram hatte Vanessa ein Foto mit der befreundeten Bloggerin Carmen Carmushka gepostet, auf dem beide auf einer Couch sitzen. Dazu hatte sie geschrieben: „Ihr wollt nächste Woche beim Finale... nicht so wie Carmen und ich auf dem Sofa sitzen?!“ Mittlerweile ist das Foto wieder gelöscht worden. Gewissheit wird man wohl erst haben, nachdem das Halbfinale am Donnerstagabend ausgestrahlt wurde...

Lesen Sie hier mehr dazu:

GNTM: Superzicke Naomi Campbell gibt Kandidatinnen knallharte Anweisungen

Von Thomas Kielhorn/RND