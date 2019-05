Los Angeles

Die zweifache Oscar-Preisträgerin Hilary Swank (44) will in einer neuen Netflix-Serie als Astronautin abheben. Swank hat den Zuschlag für die Hauptrolle in den zehn bestellten Folgen von „Away“ erhalten, wie das US-Branchenblatt „Variety“ am Mittwoch berichtete. Swank und „ Planet der Affen“-Regisseur Matt Reeves sind auch als Produzenten an Bord.

„Away“: Hoffnung, Menschlichkeit und Zusammenarbeit

Die Sci-Fi-Serie über die erste bemannte Mars-Mission dreht sich um die Astronautin Emma Green ( Swank), die ihre Familie zurücklassen muss, um die gefährliche Mission zu leiten. Nach Angaben der Produzenten geht es um Fragen zu Hoffnung, Menschlichkeit und Zusammenarbeit, um große Ziele zu erreichen. Regisseur Ed Zwick („Jack Reacher: Kein Weg zurück“) soll die erste Folge inszenieren.

Swank gewann 1999 den Oscar als beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle in „Boys Don’t Cry“ und 2005 als Boxerin in Clint Eastwoods Drama „Million Dollar Baby“.

Von RND / dpa