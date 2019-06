Sydney

Die australische Polizei hat wegen eines Fernsehberichts über den Einsatz von Soldaten des Landes in Afghanistan Büros des Senders ABC durchsucht. Die Beamten hätten in Sydney einen Durchsuchungsbefehl ausgeführt, der wegen einer Beschwerde des Verteidigungsministeriums erlassen worden sei, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Das Ministerium habe dem Sender vorgeworfen, als geheim eingestuftes Material veröffentlicht zu haben, was in Australien laut einem Gesetz von 1914 verboten ist.

Es ist schon die zweite Aktion gegen ein australisches Medienunternehmen

Die ABC hatte vor zwei Jahren einen Bericht gesendet, der auf durchgestochenen Dokumenten mit Hinweisen darauf beruhte, dass wegen Aktionen in Afghanistan gegen australische Streitkräfte ermittelt werde.

Der Sender sprach von einer ernsten Entwicklung in Hinsicht auf die Pressefreiheit. Es handelt sich um die zweite derartige Aktion gegen ein australisches Medienunternehmen binnen zwei Tagen.

Von ap/RND