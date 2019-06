Einmal haben sie gegen ihren Haussender ProSieben gewonnen und einmal verloren. Im dritten Durchgang am Dienstagabend (18. Juni) sind Joko und Klaas obenauf. Sieg in fünf von sechs Spielen und beim Mauerfinale. Die beiden versprechen für Mittwochabend 15 Minuten Liveprogramm, das es in sich hat.