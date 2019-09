Die RTL-Show „Bachelor in Paradise“ geht bald in die nächste Runde. Die zweite Staffel startet am 15. Oktober (20.15 Uhr). 33 Singles, die bei „Der Bachelor“ oder „Die Bachelorette“ ihr Liebesglück nicht finden konnten, wagen einen neuen Versuch. In einem Resort lernen sie sich bei Dates näher kennen. Wer kein passendes Gegenstück findet, läuft Gefahr, „das Paradies“ wieder verlassen zu müssen. Regelmäßig stoßen neue Kandidaten dazu.

Mit dabei sind bei „Bachelor in Paradise“ unter anderem Alexander Hindersmann (31), der weder mit Bachelorette Nadine Klein noch mit Bachelorette Gerda Lewis sein großes Glück finden konnte, oder Aurelio Savina (41), der nicht nur bei der „Bachelorette“ TV-Erfahrung sammelte, sondern auch im Dschungelcamp. Christian Rauch (36) versucht es bereits zum zweiten Mal bei „Bachelor in Paradise“. Und auch Carina Spack (23) war im vergangenen Jahr schon in der Show zu sehen und ist wieder dabei.

