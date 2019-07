Seattle

Am 15. Juli ist es soweit: Dann startet der internationale Amazon Prime Day 2019. Einmal im Jahr bietet der Onlineversandhändler aus Seattle Prime-Kunden Rabatte auf Millionen von Angeboten an. Erstmals in diesem Jahr wird die Aktion nicht nur 48 Stunden lang laufen, sondern auch mit zwei exklusiven Konzerten im Vorfeld garniert.

Globales Prime-Day-Konzert: Taylor Swift als Headliner

Headliner des globalen Live-Konzerts wird dabei keine Geringere als Taylor Swift sein. Sie tritt unter anderem mit der britischen Sängerin Dua Lipa und der US-amerikanische Sängerin und Tänzerin Becky G auf die virtuelle Bühne. Ausgestrahlt wird das Konzert live per Prime Video. Abonnenten des Premium-Amazon-Dienstes in 200 Ländern können die Show am 10. Juli um 21 Uhr (ET) sehen. Nach deutscher Zeit startet das Konzert um drei Uhr morgens live, es soll aber am nächsten Tag als Video on Demand zur Verfügung stehen.

Doppelauftritt beim Prime-Day-Konzert in München

In Deutschland bietet Amazon.de ein eigenes exklusives Konzert im Vorfeld des Prime Day 2019 an. Auf dem #PrimeDayLive Event am 9. Juli in München treten die Fantastischen Vier und Clueso auf. Amazon-Prime-Kunden können das Konzert kostenlos streamen, zusätzlich haben sie die Möglichkeit, bis zu zwei Tickets für das Live-Konzert zu gewinnen.

Das Doppelkonzert mit den Fantastischen Vier und Clueso findet am Dienstag, 9. Juli 2019 um 18 Uhr in der Muffathalle in München statt.

Konzert-Stream bietet auch Einblicke in neue Staffeln

Prime-Mitglieder sollen mit dem Konzert-Stream auch Einblicke in die neue Amazon-Original-Fantasyserie „Carnival Row“ mit Orlando Bloom und Cara Delevingne erhalten und unter anderem vor dem Start der neuen Staffeln auch Ausschnitte aus den Serien „The Marvelous Mrs. Maisel“ und „Tom Clancy’s Jack Ryan“ sehen können.

Weitere Infos zum Prime Day Konzert sind auf primevideo.com/primedayconcert zu finden.

